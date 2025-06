Il bel gesto di cittadini e banca | parte il centro estivo per bambini con autismo

Un gesto di solidarietà che fa la differenza: grazie alla raccolta fondi “Una bella estate anche per me”, cittadini e banca hanno unito le forze, raccogliendo 23.640 euro per il Centro estivo La Maccolina nelle colline faentine. Questo contributo permette di offrire un’esperienza di divertimento e inclusione a bambini e ragazzi con autismo, garantendo continuità e sorrisi per tutta l’estate. Un esempio di come la comunità possa fare la vera differenza.

La raccolta fondi "Una bella estate anche per me" è ha raccolto 23.640 euro per dare continuità nelle colline faentine al Centro estivo La Maccolina, dedicato a bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico.

