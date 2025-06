Il Bbc torna al successo a Reggio

Il Bbc Grosseto torna a sorridere nel campionato di baseball, riportando entusiasmo e vittoria dopo otto sconfitte consecutive. Con una prestazione impeccabile, i biancorossi sconfiggono la Palfinger Reggio Emilia con uno shutout, subendo solo una valida. Questa vittoria esterna si verifica in un momento cruciale, a poche ore dal taglio dei due esterni olandesi, e con l’arrivo di Giovanni Garbella previsto all’inizio della prossima settimana, il team si prepara a un nuovo, promettente capitolo.

BASEBALL Torna alla vittoria il Bbc Grosseto, dopo otto sconfitte e lo fa con uno shutout e una sola valida subita contro la Palfinger Reggio Emilia (0-3 il finale). Il successo esterno di Reggio Emilia arriva a poche ore dalla decisione del taglio dei due esterni olandesi Rushenten Tomsjansen e Jiandido Tromp, avvenuto venerdì sera alla vigilia della partenza. All'inizio della prossima settimana, il 1° luglio arriverà Giovanni Garbella, mentre rientrerà Profar. Il Bbc Grosseto, dopo essere stato frenato dalla difesa reggiana, sblocca il risultato al 4° inning. Il partente locale Zanchi mette in base per ball Martini ed Herrera.

