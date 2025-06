Ieri in Campania | un murales per Bilal il sannita Matteo ce l’ha fatta

Ieri, in Campania, un murales ha celebrato Bilal Boussadra, il talento della boxe scomparso, lasciando un segno indelebile nel cuore di Mirabella. Questa opera, situata nel cuore della frazione Calore, è molto più di un semplice dipinto: è un gesto di affetto, memoria e gratitudine da parte della comunità. Un tributo sincero che testimonia quanto Bilal sia rimasto vivo nei cuori di tutti, e il suo ricordo continuerà a ispirare generazioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, sabato 21 giugno 2025 Avellino – Nel cuore della frazione Calore, proprio sulle pareti del caseggiato giallo dove viveva, prende vita un murales che non è solo un'opera d'arte: è memoria, affetto, e gratitudine. È il gesto concreto con cui amici e compagni vogliono tenere sempre accanto Bilal Boussadra, giovane promessa della boxe italiana e anima luminosa di Mirabella Eclano, scomparso tragicamente il 14 luglio di un anno fa, in un incidente che ha portato via anche altri tre giovanissimi della zona. (LEGGI QUI) Benevento – Nessuno se la prenda, ma c'è stato bisogno di arrivare alle semifinali per vedere il gol più bella della Witch League e non è stata una giocata nata sul rettangolo verde, non un calcio di punizione, un tiro al volo o qualsiasi altra cosa che fa sognare gli sportivi.

