I vicini non lo vedono da diversi giorni | ritrovato in casa in una pozza di sangue

notato l’assenza prolungata e un’aria insolita proveniente dall’appartamento. La prontezza delle forze dell’ordine ha permesso di intervenire tempestivamente, scoprendo l’uomo in una pozza di sangue, in grave condizioni ma ancora vivo. Un episodio che sottolinea l’importanza della solidarietà e della vigilanza tra vicini, per garantire sicurezza e assistenza prima che sia troppo tardi.

Ieri sera a Giugliano in Campania si è consumato un dramma che si è fortunatamente risolto grazie al coraggio e alla prontezza d’intervento delle forze dell’ordine. Un residente del posto, preoccupato per le condizioni del suo vicino di casa, un uomo di 47 anni, ha contattato il 112 dopo aver. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - I vicini non lo vedono da diversi giorni: ritrovato in casa in una pozza di sangue

In questa notizia si parla di: casa - vicini - vedono - diversi

I vicini non la vedono per giorni: 60enne trovata morta in casa - Un tragico episodio di solitudine si è verificato a Bellizzi, dove una donna di 60 anni è stata trovata morta nella sua abitazione in via Grazioli.

I vicini non la vedono da giorni: 60enne di Bellizzi trovata morta in casa #bellizzi #donnatrovatamorta Vai su Facebook

I vicini non lo vedono da diversi giorni: ritrovato in casa in una pozza di sangue; Fiori, zucchine e incontri tra vicini di casa: «Da sconosciuti ad amici, l'orto ci ha trasformati»; Non vediamo il nostro vicino da stamattina: anziano trovato in casa in gravi condizioni.

I vicini non lo vedono da diversi giorni: ritrovato in casa in una pozza di sangue - Immediatamente è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano, dove si trova ora in prognosi riservata. Lo riporta napolitoday.it

Uomo trovato morto in casa, l'allarme dei vicini: «Non lo vedevamo da diversi giorni» - Un uomo di nazionalità tunisina, ma residente da diversi anni in Italia, è stato trovato morto nel tardo pomeriggio di sabato, 10 maggio 2025, nella sua abitazione a Buonopane, frazione del ... Da msn.com