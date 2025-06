I vicini non lo sentono più 47enne trovato in una pozza di sangue in casa | lotta per la vita a Giugliano

Un episodio inquietante scuote Giugliano in Campania: un uomo di 47 anni, con patologie pregresse, è stato trovato in una pozza di sangue nella sua abitazione. I vicini non hanno udito nulla, ma le forze dell’ordine sono intervenute prontamente. Ora lotta tra la vita e la morte in ospedale, lasciando la comunità sgomenta e desiderosa di conoscere i dettagli di questa drammatica vicenda. Continua a leggere.

Uomo con patologie vive solo in casa a Giugliano in Campania. Trovato in semi incoscienza dai carabinieri, è in prognosi riservata in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

