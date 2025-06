I tre siti nucleari iraniani colpiti negli attacchi Usa

Gli attacchi degli Stati Uniti ai siti nucleari iraniani di Fordow, Natanz e Isfahan segnano una svolta nelle tensioni internazionali. Con immagini satellitari che rivelano danni evidenti, la regione si trova al centro di un possibile escalation che potrebbe cambiare gli equilibri geopolitici. Ma cosa significa questo per il futuro dell’accordo sul nucleare e la stabilità mediorientale? La risposta apre scenari ancora incerti e complessi.

Fordow, 22 giu. (askanews) - Sono tre i siti nucleari iraniani colpiti dagli attacchi degli Stati Uniti, si tratta di Fordow, Natanz ed Isfahan, su cui è stato sganciato "un carico completo di bombe". Le immagini satellitari mostrano due punti danneggiati agli ingressi del sito nucleare sotterraneo di Fordow, dopo che i raid aerei statunitensi hanno preso di mira l'impianto. Le immagini prima e dopo l'attacco sembrano anche mostrare danni alla montagna stessa sotto la quale si trova Fordow. Senza questi tunnel di accesso significa che l'Iran dovrebbe scavare l'impianto per raggiungere qualsiasi cosa al suo interno.

