I Travis tornano in Italia per un’unica data il 5 luglio al Magnolia Summer

Preparati a vivere un’esperienza imperdibile: i Travis tornano in Italia per un’unica data, il 5 luglio al Magnolia Summer di Segrate. Dopo anni di successi e inni generazionali, questa band inglese torna sul nostro palco per emozionare ancora una volta i fans italiani. Non perdere l’occasione di assistere a un concerto esclusivo organizzato da ERocks Production e DNA Concerti. Prevendite già attive su DICE: affrettati!

MILANO – di Segrate (Milano), un live esclusivo organizzato da ERocks Production e DNA Concerti. Prevendite attive su DICE a questo link: https:link.dice.fmxe4023e5d493. Un atteso ritorno in Italia per una delle band più note e acclamate della scena inglese, autrice di veri inni generazionali, che dal suo esordio con l’album “Good Feeling” nel 1997, non ha mai mancato di entrare nella top 20 della classifica UK, annoverando tra i tantissimi lavori, quei due album capolavoro che sono “The Man Who” e “The Invisible Band” con i singoli “Why Does It Always Rain on Me?”, “Sing” e “Flowers in the Window” vere e proprie pietre miliari del poprock di marca britannica, che sono riusciti a far breccia nei cuori del pubblico da entrambi i lati dell’oceano e diventare delle hit anche in USA e in Italia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - I Travis tornano in Italia per un’unica data, il 5 luglio al Magnolia Summer

