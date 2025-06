I timori di un aumento del costo delle bollette e dei beni primari dopo l’attacco degli Usa all’Iran

L’attacco degli Stati Uniti all’Iran solleva inquietanti preoccupazioni per il nostro Paese: un possibile aumento dei costi energetici e dei beni di prima necessità. Secondo il Centro studi di Unimpresa, le piccole e medie imprese potrebbero affrontare bollette più salate fino a 6.000 euro nel prossimo trimestre, aggravando una situazione già difficile. La ripresa delle contrattazioni sui mercati internazionali potrebbe segnare l’inizio di nuove sfide per l’Italia, rendendo urgente un’analisi approfondita delle nostre strategie energetiche.

L' attacco degli Stati Uniti all'Iran rischia di generare una nuova emergenza energetica per l'Italia. A lanciare l'allarme è il Centro studi di Unimpresa, l'Unione nazionale delle imprese, stimando che le bollette energetiche delle piccole e medie imprese potrebbero aumentare fino a 6 mila euro nel terzo trimestre del 2025 a causa del rialzo dei prezzi del gas e del petrolio sui mercati internazionali. Le contrattazioni riprenderanno nella serata di domenica 22 giugno sui mercati asiatici e, secondo alcuni analisti, è probabile che i contratti sul greggio registrino un balzo di 3-5 dollari al barile.

