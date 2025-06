I tesori nascosti della sanità pubblica | gli ortottisti

I tesori nascosti della sanità pubblica, come gli ortottisti, rappresentano un patrimonio di competenza e dedizione spesso trascurato. In un contesto in cui l’assalto mediatico e sociale dipinge il sistema sanitario come una minaccia, è fondamentale riconoscere le eccellenze che operano quotidianamente per il bene collettivo. Per valorizzare davvero la nostra salute, dobbiamo partire dall’apprezzare e sostenere queste figure fondamentali, perché il vero progresso parte dalla consapevolezza.

L'assalto alla sanità pubblica, accusata talvolta di essere una sorta di Spectre dedita esclusivamente al male, è costante e, a mio modesto giudizio, inspiegabile. Critichiamo, denigriamo, sospettiamo. Certo, diverse cose potrebbero funzionare meglio, ma qual è l'alternativa al sistema sanitario.

