I radar su Brescia L’assalto dei club ai vice-campioni

i radar sui club di élite sono già puntati e l’attenzione su Jason Burnell si fa incandescente. La Germani Brescia, fino a pochi anni fa outsider, ora si trova al centro di un ciclone di interesse e tentazioni: riuscirà la società a mantenere il suo gioiello e continuare a scrivere nuove pagine di successi?

La Germani Brescia è diventata un punto di riferimento del basket italiano, ma il successo ha inevitabilmente acceso i radar delle grandi piazze. Dopo una stagione straordinaria, culminata con la finale scudetto, la squadra è sotto assedio: il rischio è quello di veder smantellato un nucleo che ha fatto la storia recente del club. Jason Burnell è tra i giocatori più ambiti. A Brescia ha confermato quanto di buono mostrato a Sassari, ma aggiungendo nuove dimensioni al suo gioco: leadership accresciuta, lucidità nei momenti chiave, letture difensive più efficaci e canestri pesanti nei finali. Il suo rendimento è cresciuto, così come l’interesse nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - I radar su Brescia. L’assalto dei club ai vice-campioni

