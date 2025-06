I quindici anni del Nue Il 112 delle emergenze un modello da Varese a tutto il resto d’Italia

Sono passati 15 anni da quando Varese ha inaugurato il primo Centro Unico di Risposta 112 in Italia, segnando una svolta fondamentale nel sistema di emergenza del nostro paese. Da quell’evento pionieristico, il modello si è diffuso e perfezionato, rappresentando oggi un punto di riferimento per l’intera rete nazionale. La celebrazione di questa ricorrenza testimonia il successo di un progetto che ha salvato numerose vite e innovato l’assistenza di emergenza in Italia.

Compie 15 anni la Centrale unica di risposta del Numero unico di emergenza 112 di Varese, la prima attivata in Italia da Areu. Il 21 giugno 2010 partiva proprio dalla cittĂ -giardino un sistema che ha trasformato radicalmente l'accesso ai soccorsi nel paese. Quel primo centro operativo è diventato poi il cuore del modello lombardo e successivamente il riferimento per l'intera rete nazionale. La ricorrenza è stata celebrata ieri nella centrale di Varese, alla presenza delle istituzioni. Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha fatto pervenire un videosaluto. "Il Nue ha rappresentato una svolta per il sistema di emergenza-urgenza italiano e Varese continua a fare scuola.

