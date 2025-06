I pronostici di domenica 22 giugno | Europei U21 Mondiale per Club e Serie B

Se domenica 22 giugno si prospetta una giornata intensa di calcio, tra emozionanti quarti di finale degli Europei U21, il prestigioso Mondiale per club e lo spettacolare ritorno dello spareggio playout tra Salernitana e Sampdoria. Quattro match imperdibili che promettono sorprese e adrenalina; ma per la Salernitana, ogni secondo sarà cruciale per ribaltare il risultato e mantenere vivo il sogno di restare in Serie A.

Sarà una domenica ricca di calcio, con i due restanti quarti di finale degli Europei Under 21, quattro partite del Mondiale per Club e il ritorno dello spareggio playout tra Salernitana e Sampdoria. Vista la necessità da parte dei campani di attaccare e rimontare lo svantaggio accumulato, dovranno necessariamente attaccare, sbilanciandosi soprattutto a partire nel secondo tempo soprattutto in caso di partita ancora bloccata. Ecco perché l'opzione tempo con più gol: secondo appare valida.

