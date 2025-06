I progressisti scossi dalle guerre in serie | sullo scacchiere vince chi è più forte

In un mondo in rapido mutamento, i progressisti si trovano divisi di fronte alle guerre che minano il rispetto del diritto internazionale. Le principali testate italiane.dialogano sul futuro di un sistema ormai sfidato, lasciando intravedere uno scenario in cui chi è più forte sembra dettare le regole. Ma cosa significherà tutto questo per la difesa dei valori universali? Scopriamo insieme le implicazioni di questa crisi globale.

Da «Repubblica» alla «Stampa», via al dibattito sul tramonto del diritto internazionale. Inerme nella lotta per il nuovo ordine.

