I programmi in tv oggi 22 giugno 2025 | film e intrattenimento

Scoprite la guida completa ai programmi TV di domenica 22 giugno 2025, tra emozionanti eventi sportivi, film imperdibili e intrattenimento di qualità. Dalla sfida tra Germania e Italia U21 su Rai Uno alle suggestive narrazioni di Canale 5, questa serata promette di soddisfare ogni gusto. Per facilitarvi la scelta, abbiamo organizzato il palinsesto in sezioni tematiche con descrizioni dettagliate di ciascun programma, così da rendere la vostra serata ancora più coinvolgente e ben pianificata. Di seguito il planning con...

Su Rai Uno Germania U21-Italia U21, su Canale 5 Nella notte del cuore. Guida ai programmi Tv della serata del 22 giugno 2025. Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 22 giugno 2025? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni filmtelefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. FILM. Su Rai Due Il lago della vendetta (21:00) Thriller psicologico francese ambientato tra i paesaggi inquietanti dell’Alvernia: sei amici sopravvissuti a un fulmine si ritrovano due anni dopo per commemorare un matrimonio finito in tragedia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 22 giugno 2025: film e intrattenimento

