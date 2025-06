I pasdaran liquidano i negoziatori europei

Tensioni crescenti nel fronte mediorientale e internazionale scuotono gli equilibri globali, con i Pasdaran che minacciano i negoziatori europei e Iran pronto a rafforzare il proprio programma nucleare. Le alleanze si svelano e le parole dei leader risuonano come un monito: la stabilità è messa alla prova, e il mondo osserva in trepidante attesa gli sviluppi di una crisi destinata a cambiare gli scenari geopolitici.

Masoud Pezeshkian gela Emmanuel Macron: «Non rinunciamo ad arricchire l’uranio». Vadimir Putin lo spalleggia e offre assistenza all’Iran, che denuncia al Consiglio di sicurezza Onu il capo dell’Aiea. Recep Tayyp Erdogan si appella ai Paesi musulmani: «I confini non si ridisegnano col sangue».. Il ministro degli Esteri, della Turchia, Hakan Fidan: «Il tentativo di esportare la rivoluzione islamica è stato un flop».. Lo speciale contiene due articoli. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - I pasdaran liquidano i negoziatori europei

