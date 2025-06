I nuovi bonus per rottamare le auto | c' è l' ok al piano del governo che dirotta i fondi del Pnrr

L’Italia accelera verso un futuro più sostenibile, autorizzando nuovi bonus per la rottamazione e l’acquisto di auto elettriche, finanziati con i fondi del PNRR. Questa misura, approvata dall’Ecofin, rappresenta un passo importante nella strategia del governo Meloni per promuovere la mobilità green. Tra le modifiche più innovative, si punta a incentivare cittadini e imprese, contribuendo contemporaneamente alla transizione ecologica del Paese. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire per rinnovare il parco auto e ridurre l’impatto ambientale.

L'Italia vuole utilizzare parte dei soldi del Pnrr per concedere bonus per l'acquisto di auto elettriche. La misura è una delle 67 richieste dal governo di Giorgia Meloni a Bruxelles, e che ora ha avuto il via libera finale dall'Ecofin, il Consiglio Ue Economia e finanza.

Il nuovo bonus da 597 milioni di euro per rottamare l'auto a benzina o diesel, in base all'Isee - Arriva un nuovo bonus da quasi 600 milioni di euro per la rottamazione di auto a benzina e diesel, varato in base all'ISEE.

A partire dal 1° ottobre 2025 dovrebbe scattare un blocco per le auto diesel Euro 5 in quattro Regioni del Nord Italia. Lo stop sarà in vigore nei giorni feriali fino ad aprile 2026, e poi ogni anno in autunno-inverno, per limitare l’inquinamento. ? Vai su Facebook

