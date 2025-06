I ’libri mai mai visti’ a Russi Fino a settembre una mostra curiosa

Fino al 22 settembre, Palazzo San Giacomo di Russi si anima con la mostra "Libri mai mai visti". Un viaggio affascinante tra opere uniche e sorprendenti, frutto di una manifestazione ormai storica che dal 1995 celebra l’arte del libro come oggetto d’arte. Un’occasione imperdibile per scoprire creazioni straordinarie provenienti da tutto il mondo, che dimostrano come la fantasia possa trasformare la carta in poesia visiva. Non perdere questa esposizione, un vero tesoro culturale da esplorare.

Fino al 22 settembre Palazzo San Giacomo di Russi ospiterà la mostra dei dei 'Libri mai mai visti'. Un'esposizione dei migliori libri-oggetto della storica manifestazione nata a Russi nel 1995 da un progetto dell'associazione culturale "VACA - VAri Cervelli Associati", un concorso che ha allietato negli anni sempre più persone. Il tutto con centinaia di opere mai banali, e assegnato premi a concorrenti di tutto il mondo. I libri mai mai visti sono libri, perché cosi? si autodefiniscono; ma non libri come comunemente li pensiamo: sono libri che raccontano e si raccontano attraverso la propria forma artistica e fisica e che vanno oltre anche il concetto di libro d'artista.

