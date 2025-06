I falsari vanno pazzi per i Labubu Sequestrati 15mila pupazzi virali nel maxi blitz delle Fiamme gialle

I falsari sono sempre alla ricerca di prodotti di tendenza, e i Labubu di Pop Mart non fanno eccezione. Durante un maxi blitz delle Fiamme Gialle a Rimini, sono stati sequestrati ben 15mila pupazzi virali e circa 300mila articoli contraffatti o non sicuri. Un colpo durissimo alla filiera dei falsi, che mette in luce quanto il mondo dei pupazzi pop possa attirare anche i più scaltri. La lotta al mercato nero continua, ma la tentazione di possederli resta forte.

Anche i falsari vanno pazzi per i Labubu. I cosiddetti ’pupazzi virali’ di Pop Mart che da mesi stanno andando a ruba nei negozi sono stati infatti il principale prodotto sequestrato in massa dalla Guardia di Finanza di Rimini nel corso del maxi blitz in tre magazzini del centro città che ha permesso di mettere i sigilli a un totale di circa 300mila prodotti contraffatti o non sicuri a carico di un grossista. Un’attività quella delle Fiamme gialle che è stata condotta attraverso gli elementi raccolti anche per mezzo di pedinamenti e appostamenti e ha consentito di individuare 3 magazzini abusivi nel centro storico di Rimini, in cui erano stipati i beni poi sequestrati, su cui erano riprodotti artatamente loghi segni di noti marchi, anche di lusso, come Nike, Apple, Gucci, Louis Vuitton, Armani o Pokemon e Super Mario Bros. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I falsari vanno pazzi per i Labubu. Sequestrati 15mila pupazzi virali nel maxi blitz delle Fiamme gialle

