I costi cambiano? Non è positivo

I costi del parcheggio variano, ma ciò che conta davvero è la comodità di avere un'area strategica come il Kennedy a portata di mano. Luca Gamberoni, residente nel cuore della città, apprezza la vicinanza, soprattutto in estate, mentre i mesi più freddi evidenziano la necessità di più spazi disponibili. Con un occhio alle esigenze dei residenti, potrebbe essere il momento di considerare un ampliamento o una riqualificazione delle zone di sosta.

"Io lavoro in centro storico" – ha affermato Luca Gamberoni – e avere un parcheggio così vicino, come il Kennedy, mi fa comodo. Nel periodo estivo poi è ancora più semplice trovare un posto auto, c'è molta meno gente in giro. In inverno, però, si fa molta fatica, quindi non sarebbe male aumentare un po' i posti o anche svilupparne di nuovi. I costi sono un po' diversi a seconda delle zone, ma sottolineo che poco fuori dal centro i prezzi sono accessibili. Un aumento non è certo una cosa bella soprattutto per chi per lavoro è costretto a lasciare l'auto nelle zone a pagamento. Scelgo di venire in via Kennedy anche per questo motivo, la spesa non è certo eccessiva".