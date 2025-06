I Consiglieri di maggioranza | Nessuna imposizione sulla Giunta pieno sostegno al Sindaco Paolino

I consiglieri di maggioranza di Capaccio Paestum ribadiscono il loro pieno sostegno al sindaco Gaetano Paolino, confermando che nessuna imposizione ha influenzato le nomine della giunta. In un clima di collaborazione e trasparenza, si impegnano a lavorare insieme per affrontare con determinazione le priorità del territorio. Alla luce di alcune illazioni recenti, è fondamentale chiarire e rafforzare il nostro impegno condiviso per il bene della comunità.

Chiarimenti sulle nomine e impegno condiviso per affrontare le priorit√† di Capaccio Paestum. ‚Äú Alla luce di alcune illazioni circolate negli ultimi giorni, in particolare sui social network, riteniamo doveroso fare chiarezza e mentire con fermezza la supposizione secondo la quale i Consiglieri comunali di maggioranza abbiano ‚Äúsub√¨to‚ÄĚ la scelta del Sindaco Gaetano Paolino circa la composizione tecnica della Giunta. Nulla di pi√Ļ errato! Tali affermazioni risultano del tutto infondate e fuorvianti. La normativa vigente prevede che la nomina della Giunta sia prerogativa esclusiva del Sindaco, nella quale i Consiglieri comunali non hanno alcuna competenza. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Capaccio Paestum, i consiglieri di maggioranza: "Nessuna imposizione sulla Giunta, pieno sostegno al sindaco" - I consiglieri di maggioranza a Capaccio Paestum ribadiscono il loro completo sostegno al sindaco Gaetano Paolino, smentendo con fermezza le voci di imposizioni sulla formazione della Giunta.

