I conflitti minacciano l' export italiano Hormuz fa temere lo choc sul petrolio

A rischio 61 miliardi di merci e il 40% dell'import energetico. Ma per ora niente rincari alla pompa.

