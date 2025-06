I Cesaroni | tutto quello che sappiamo sul ritorno dell' amata fiction Mediaset

Dopo oltre dieci anni dall'ultima puntata, I Cesaroni tornano più forti che mai, pronti a conquistare il cuore dei fan anche in questa nuova avventura. L'atteso reboot sbarca all'Italian Global Series Festival, portando con sé non solo nostalgia ma anche freschezza e novità. Claudio Amendola e il cast ci svelano cosa possiamo aspettarci dai nuovi episodi, lasciandoci con la voglia di scoprire cosa riserverà questa sorprendente rinascita. La storia sta per riprendere, e voi non vorrete perderla!

I Cesaroni reboot sbarca all'Italian Global Series Festival: cosa dobbiamo aspettarci dai nuovi episodi? Claudio Amendola e il resto del cast ce lo raccontano. "Come potevamo cominciare se non da un gruppo che abbiamo tanto amato e che avevamo incontrato al Roma Fiction Fest, per ritrovarli ora più di un decennio dopo" così Marco Spagnoli, direttore artistico dell'Italian Global Series Festival, introduce I Cesaroni - Il ritorno. L'occasione è la kermesse tutta dedicata alla serialità, dal 21 al 28 giugno tra Rimini e Riccione. Il revival dei Cesaroni: perché qui e ora? Le riprese sono in corso da tre mesi a Roma ma cast e produttori sono volati sulla Riviera Romagnola per raccontarci tutto quello che c'è da sapere sui nuovi episodi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - I Cesaroni: tutto quello che sappiamo sul ritorno dell'amata fiction Mediaset

Max Tortora tornerà nei Cesaroni, ma solo dalla prossima stagione. Dopo aver interpretato Gemini nella fiction Doppio Gioco, Tortora sarà di nuovo l’amato Ezio Masetti. Lo ha rivelato in un’intervista sul quotidiano La Sicilia, durante il Taormina Film Festival Vai su Facebook

