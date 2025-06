i cesaroni senza elena sofia ricci la frecciata di claudio amendola alla collega

Dopo oltre vent’anni dall’esordio, I Cesaroni stanno tornando sul piccolo schermo, portando con sé l’ironia e il cuore di sempre. Ma questa volta, tra le novità, spunta una frecciata di Claudio Amendola alla collega Elena Sofia Ricci, lasciando i fan curiosi e sorpresi. L’attesa cresce: cosa ci riserveranno queste nuove avventure della famiglia più amata di Roma? La risposta sta per arrivare, e promette di sorprendere tutti.

A 11 anni dalla messa in onda della prima puntata, più di vent'anni dopo l'esordio, tornano I Cesaroni. Una nuova speciale stagione di una delle fiction più amate della televisione italiana è pronta a tornare a far compagnia agli spettatori dello Stivale, con qualche novità. La famiglia allargata più simpatica di Roma registra qualche assente e proprio a loro non le manda a dire Claudio Amendola, che ha al contrario scelto di prendere parte alle riprese de I Cesaroni – Il ritorno. Claudio Amendola contro Elena Sofia Ricci. Ospite dell' Italian Global Series Festival di Rimini, Claudio Amendola ha presentato la nuova stagione de I Cesaroni, che prende il didascalico sottotitolo de Il ritorno.