Nell'attesa della nuova stagione de I Cesaroni, le scintille tra gli attori si fanno sentire. Amendola critica le assenze di alcuni colleghi, mentre Elena Sofia Ricci risponde con stile ed eleganza, ricordando che il vero affetto non si misura con le parole dure. È un duello di cuore e rispetto nel mondo dello spettacolo, dimostrando che, anche tra star, la lealtà rimane un valore imprescindibile. La querelle continua, lasciando tutti con il fiato sospeso.

L'attore romano, presentando la nuova stagione dell'iconica serie, ha criticato gli attori che hanno abbandonato il progetto, sottolineando che le loro uscite sono state scelte personali e non imposte dalla produzione, tirando delle frecciatine anche ad Elena Sofia Ricci. L'ex interprete di Lucia Liguori avrebbe risposto per le rime L'articolo I Cesaroni, Elena Sofia Ricci risponde ad Amendola: “Chi ti vuole bene non ti ferisce.” proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - I Cesaroni, Elena Sofia Ricci risponde ad Amendola: “Chi ti vuole bene non ti ferisce…”

Claudio Amendola ospite dell’ Italian Global Series Festival di Rimini ha presentato la nuova stagione de I Cesaroni e commentato anche le assenze nel cast che hanno fatto più rumore, tra cui quelle di Elena Sofia Ricci, MAx Tortora e Alessandra Mastronardi Vai su Facebook

la verità è che a loro serviva Elena Sofia Ricci perché avrebbe alzato le aspettative su questo progetto che al momento sono ai minimi storici mentre a Elena Sofia Ricci non servivano minimamente i Cesaroni perché lei diversamente da quelli in questo video Vai su X

I Cesaroni senza Elena Sofia Ricci, la frecciata di Claudio Amendola alla collega; I Cesaroni il ritorno, Amendola: «Gli attori che hanno lasciato la serie? Non tratteniamo nessuno. Mastronardi; Claudio Amendola polemico con gli assenti ne I Cesaroni: Vogliono tornare? Ci pensavano prima. Non ne abbiamo bisogno.

I Cesaroni, Claudio Amendola attacca Elena Sofia Ricci e gli altri assenti: «Vogliano tornare? Ora è tardi». L'attrice risponde così - Claudio Amendola presenta la nuova stagione de "I Cesaroni" e non risparmia le critiche agli attori che hanno deciso di uscire dalla serie tv. Si legge su msn.com

