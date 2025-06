I Cesaroni Claudio Amendola | Sul racconto della famiglia noi siamo avanti è l' Italia a tornare indietro

Durante la presentazione della nuova stagione de I Cesaroni a Rimini, Claudio Amendola ha lanciato un messaggio forte e provocatorio sulla famiglia e l’inclusività, sottolineando come il nostro Paese sembri spesso tornare indietro anziché andare avanti. Con il suo spirito diretto e appassionato, Amendola ha acceso i riflettori su temi di grande attualità, dimostrando che il cuore della serie rimane sempre un ponte tra tradizione e innovazione, inseguendo un futuro più aperto e rispettoso per tutti.

A Rimini per presentare la nuova stagione de I Cesaroni, Claudio Amendola non ha risparmiato una risposta polemica, ai microfoni di Movieplayer, a proposito di famiglia e inclusività I Cesaroni hanno aperto la prima edizione dell'Italian Global Series Festival (in programma dal 21 al 28 giugno tra Rimini e Riccione). L'entusiasmo dimostrato sul palco dell'evento è quello che ha caratterizzato le prime sei stagioni, nonostante dal 2014 molto sia cambiato. Non soltanto il cast, che non è più, almeno in toto, quello originale, a essere cambiato nel frattempo è il pubblico e anche quel concetto su cui tutta la serie ruota e riflette: la famiglia.