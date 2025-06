I bombardieri B-2 la pioggia super-bombe bunker buster e l’attacco a sorpresa | l’operazione Usa in 3 fasi contro i siti nucleari iraniani – Video

La tensione in Medio Oriente raggiunge nuovi livelli con l’attacco a sorpresa degli Stati Uniti contro i siti nucleari iraniani, orchestrato con precisione e senza attendere le scadenze negoziali promesse da Trump. Un’operazione in tre fasi, che coinvolge bombardieri B-2, bombe super bunker buster e una strategia mirata, segna una svolta cruciale nella regione. Ma cosa comporta questa escalation per il futuro?

Ha deciso di attaccare l’Iran Donald Trump senza attendere la scadenza delle due settimane, che lui stesso aveva promesso per negoziare con Tegeran. Nella notte tra il 21 e il 22 giugno gli Stati Uniti hanno sferrato un attacco a sorpresa contro tre siti nucleari iraniani: Fordow, Isfahan e Natanz. Un’operazione militare coordinata con l’Idf che segna una drammatica escalation in Medio Oriente, dopo nove giorni di bombardamenti israeliani. L’operazione: 30 Tomahawk e sei bombe bunker buster. L’attacco americano è stato condotto con un mix di tecnologie militari avanzate. Secondo Fox News e fonti iraniane e israeliane, sono stati lanciati 30 missili da crociera Tomahawk, probabilmente da unità navali o sommergibili americani posizionati nel Golfo Persico o nel Mar Arabico. 🔗 Leggi su Open.online

