I bombardieri B-2 la pioggia di super-bombe bunker buster e l’attacco a sorpresa | l’operazione Usa in 3 fasi contro i siti nucleari iraniani – Video

L’ombra di un attacco devastante si staglia sull’orizzonte mediorientale: gli Stati Uniti, sotto la decisione di Donald Trump, hanno condotto un attacco a sorpresa contro i siti nucleari iraniani Fordow, Isfahan e Natanz. Un’operazione in tre fasi che ha segnato una escalation senza precedenti, coinvolgendo anche le forze israeliane. Questa mossa rischia di trasformare radicalmente il panorama geopolitico della regione, lasciando aperta la domanda: quale sarà il prossimo capitolo di questa crisi?

Ha deciso di attaccare l’Iran Donald Trump senza attendere la scadenza delle due settimane, che lui stesso aveva promesso per negoziare con Tegeran. Nella notte tra il 21 e il 22 giugno gli Stati Uniti hanno sferrato un attacco a sorpresa contro tre siti nucleari iraniani: Fordow, Isfahan e Natanz. Un’operazione militare coordinata con l’Idf che segna una drammatica escalation in Medio Oriente, dopo nove giorni di bombardamenti israeliani. L’operazione: 30 Tomahawk e sei bombe bunker buster. L’attacco americano è stato condotto con un mix di tecnologie militari avanzate. Secondo Fox News e fonti iraniane e israeliane, sono stati lanciati 30 missili da crociera Tomahawk, probabilmente da unità navali o sommergibili americani posizionati nel Golfo Persico o nel Mar Arabico. 🔗 Leggi su Open.online

I bombardieri B-2, la pioggia super-bombe bunker buster e l'attacco a sorpresa: l'operazione Usa in 3 fasi contro i siti nucleari iraniani – Video - La tensione in Medio Oriente raggiunge nuovi livelli con l'attacco a sorpresa degli Stati Uniti contro i siti nucleari iraniani, orchestrato con precisione e senza attendere le scadenze negoziali promesse da Trump.

Ucraina, maxi attacco con droni: distrutti 40 bombardieri russi | Zelensky: "L'operazione più a lungo raggio in terra nemica" - L'Ucraina lancia un maxi attacco con droni, distruggendo 40 bombardieri russi in un'operazione pianificata per un anno e mezzo.

Il 1° giugno l’Ucraina ha lanciato un attacco senza precedenti nel cuore della Russia: 117 droni contro basi strategiche in 5 regioni, da Murmansk a Irkutsk. Kyiv rivendica la distruzione o il danneggiamento di 41 aerei, tra cui bombardieri TU-95, TU-22 e TU-16 Vai su Facebook

I bombardieri B-2, la pioggia super-bombe bunker buster e l'attacco a sorpresa: l'operazione Usa in 3 fasi contro i siti nucleari iraniani – Video - Ha deciso di attaccare l'Iran Donald Trump senza attendere la scadenza delle due settimane, che lui stesso aveva promesso per negoziare con Tegeran.

Attacco Usa a Iran con bombardieri B-2 e bombe GBU: cosa sappiamo - 2 hanno debuttato nel 1989 e sono stati impiegati per la prima volta in operazioni belliche 10 anni dopo nei Balcani.