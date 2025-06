i bombardamenti degli stati uniti contro i siti nucleari iraniani

In un audace gesto militare, gli Stati Uniti hanno colpito tre siti nucleari iraniani, segnando una svolta cruciale nel confronto tra le due nazioni e rafforzando il sostegno a Israele. Donald Trump ha annunciato la distruzione delle strutture di arricchimento nucleare, mentre Teheran minimizza i danni, sostenendo che le centrali erano giĂ in uno stato di inattivitĂ . Questa escalation potrebbe cambiare per sempre gli equilibri di potere nella regione...

Nella notte tra sabato 21 e domenica 22 giugno, gli Stati Uniti hanno colpito tre siti nucleari in Iran (Fordow, Natanz e Isfahan), entrando di fatto in guerra al fianco di Israele contro Teheran. In un messaggio alla Nazione durato meno di cinque minuti, Donald Trump ha detto che «le strutture chiave per l’arricchimento nucleare dell’Iran sono state completamente annientate». Secondo l’Iran, che ha minimizzato i danni, le centrali erano giĂ state messe in sicurezza e i materiali nucleari «a rischio» trasferiti in precedenza presso altre sedi. «Ci sarĂ o la pace o ci sarĂ una tragedia per l’Iran molto piĂą grave di quanto abbiamo visto negli ultimi otto giorni. 🔗 Leggi su Linkiesta.it