I bagnanti avvistano un corpo in mare a San Benedetto scattano i soccorsi ma per l' uomo non c' è più nulla da fare

Tra il mare e il cuore dei cittadini, la tranquilla San Benedetto si scontra con una drammatica realtà: due scomparse in meno di un giorno. Quando i bagnanti notano un corpo in mare, l’attesa dei soccorsi si trasforma in una corsa contro il tempo. Il tragico epilogo di ieri ci ricorda quanto sia fragile la vita e quanto dobbiamo apprezzare ogni istante. La città piange, ma trova anche forza nella solidarietà.

SAN BENEDETTO La città di San Benedetto piange due persone scomparse in poco più di 24 ore. In riviera si è infatti registrato il primo decesso avvenuto in spiaggia, ieri. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - I bagnanti avvistano un corpo in mare a San Benedetto, scattano i soccorsi ma per l'uomo non c'è più nulla da fare

