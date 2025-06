I B-2 le bombe e il depistaggio L' operazione Martello di Mezzanotte al microscopio

In un'operazione audace e silenziosa, l'operazione Martello di Mezzanotte ha portato sotto i riflettori i siti nucleari di Teheran, colpiti da bombe anti-bunker e missili cruise. Con il supporto di Israele e una comunicazione diretta con Washington, il conflitto si svela come un episodio isolato, ma la tensione rimane alta. Un’attenta analisi del depistaggio e delle strategie in gioco rivela le implicazioni di questa escalation sulla scena internazionale.

I siti nucleari di Teheran colpiti dalle bombe anti-bunker e da missili cruise. Il supporto di Israele all'operazione americana. Washington contatta Teheran per chiarire che si tratta di un attacco isolato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - I B-2, le bombe e il depistaggio. L'operazione Martello di Mezzanotte al microscopio

In questa notizia si parla di: bombe - operazione - depistaggio - martello

Armi, cocaina e bombe artigianali nel frigorifero: l’operazione della Guardia di Finanza. Quattro persone arrestate a Velletri - Un'operazione della Guardia di Finanza ha rivelato un vasto arsenale di armi e cocaina custodito in un frigorifero a Velletri, vicino Roma.

La missione, denominata «Operation Midnight Hammer» («Operazione Martello di Mezzanotte»), è stata progettata per «indebolire significativamente l'infrastruttura nucleare iraniana, dimostrando la capacità degli Stati Uniti di proiettare potenza globale con r Vai su Facebook

Come è avvenuto il bombardamento statunitense in Iran.

Operazione "Martello di mezzanotte" e i retroscena: l'Iran sarebbe stato avvertito dagli Usa - Il Pentagono ha battezzato così l’attacco di stanotte ai siti nucleari dell’Iran, che ha riportato gli Stati Uniti in guerra al fianco ... Scrive msn.com

Operazione Midnight Hammer. La ricostruzione dell'attacco Usa in Iran che ha "devastato il programma nucleare" - 2, volati dal Missouri con scalo a Guam trasportando un numero record di maxi- Segnala huffingtonpost.it