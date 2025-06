Hype e il rap in una Milano criminale | l’anteprima della fiction dall’Italian Global Series Festival

L'anteprima di "Hype" al Festival Italian Global Series ci trasporta in una Milano criminale, tra sogni di musica e drammi di strada. Questa fiction coinvolgente, che vede la collaborazione di Ernia, narra l'ambizione di tre giovani rap in una città vibrante e complessa. Con le repliche dei principali canali italiani già in onda, l'estate diventa il momento perfetto per scoprire cosa ci riserva il futuro televisivo e seriale, alimentando l’attesa per gli sviluppi imminenti. Ancor di più seguendo un evento come il...

Tra sogni di musica e dramma, Hype racconta l'ambizione e la passione di tre giovani milanesi con la passione per la musica rap, con la collaborazione dell'artista Ernia. A bocce (televisive) ferme, con i principali canali in chiaro italiani che hanno iniziato a proporre repliche già da maggio, l'estate è l'occasione per guardare avanti, per capire cosa ci proporrà il prossimo futuro televisivo e seriale. Ancor di più seguendo un evento come il neonato Italian Global Series Festival, che a Riccione e Rimini dal 21 al 28 giugno propone anche questo spaccato di quel che si prepara e che arriverà sui nostri schermi casalinghi nel corso del prossimi mesi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Hype e il rap in una Milano criminale: l’anteprima della fiction dall’Italian Global Series Festival

In questa notizia si parla di: hype - italian - global - series

Dalla Croisette alla Riviera: l’Italian Global Series Festival svela la sua prima edizione a Cannes - Dalla glamour di Cannes alla suggestiva riviera romagnola, l’Italian Global Series Festival debutta con la sua prima edizione.

Calling all writers: only a few days left to enter this open call Do you have a story the world needs to hear? The International Audio Drama Competition 2026 is your chance to have your audio drama brought to life and broadcast to a global audience! T Vai su Facebook

Italian Global Series Festival: dal ritorno de I Cesaroni al debutto di Hype, il programma del day 1; Italian Global Series Festival: Il Paradiso delle signore, Twin Peaks e Lino Guanciale nella seconda giornata; Al via l’Italian Global Series festival: cresce l'attesa, tra i vip Can Yaman, Kevin Spacey ed Elena Sofia Ricci.

Hype e il rap in una Milano criminale: l’anteprima della fiction dall’Italian Global Series Festival - A bocce (televisive) ferme, con i principali canali in chiaro italiani che hanno iniziato a proporre repliche già da maggio, l'estate è l'occasione per guardare avanti, per capire cosa ci proporrà il ... Da msn.com

L’estate televisiva in Italia: anticipazioni e novità dall’Italian Global Series Festival - L'Italian Global Series Festival si terrà a Riccione e Rimini dal 21 al 28 giugno, presentando in anteprima la serie "Hype", prodotta da Fidelio e ambientata nel quartiere QT8 di Milano. Scrive ecodelcinema.com