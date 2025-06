Houthi ' amplieranno la portata del conflitto'

L'escalation dei ribelli Houthi in Yemen rischia di estendere ulteriormente il conflitto nella regione. Un membro del Consiglio politico supremo del gruppo filo-iraniano ha dichiarato che i Houthi continueranno ad ampliare le loro azioni finché non cesseranno gli attacchi contro l'Iran, una situazione che potrebbe destabilizzare ancora di più un’area già fragilissima. La domanda ora è: quali saranno le conseguenze di questa escalation?

I ribelli Houthi yemeniti "amplieranno la portata del conflitto " finchĂ© non cesseranno gli attacchi all' Iran: lo ha affermato un membro del Consiglio politico supremo del gruppo filo-iraniano, come riporta la Tass.