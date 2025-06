Honda Civic Type R Best Lap | l’ultima curva è la più bella

La Honda Civic Type R Best Lap, edizione limitata di soli 99 esemplari, rappresenta il culmine della passione per la guida pura. Con il suo potente 2.0 Vtec Turbo da 329 CV e dettagli in carbonio Hace, questa hot hatch incarna l’addio trionfale al mercato europeo. Un’automobile che celebra il piacere di guida e l’eccellenza ingegneristica, lasciando un’eredità indelebile per gli appassionati di motori. La sua ultima curva è solo l’inizio di un’eredità destinata a vivere.

La Civic Type R Best Lap è l’edizione limitata di 99 esemplari che segna l’addio della celebre hot hatch Honda al mercato europeo. Spinta dal 2.0 Vtec Turbo da 329 Cv e arricchita da componenti in carbonio Hace, la Best Lap non è solo l’ultima Type R: è un tributo alla passione per la guida pura. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Honda Civic Type R Best Lap: l’ultima curva è la più bella

Anche la Honda Civic Type-R saluta l'Europa: l'addio passa per due serie limitate - L'Europa si prepara a salutare un'icona delle compatte sportive: la Honda Civic Type R, che si congeda con due esclusive serie limitate.

