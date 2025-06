Ho ustioni di secondo grado ma nessun danno ai nervi sono felice | 15enne viene colpito da un fulmine a Central Park e si sopravvive per miracolo alla scarica

Un incontro ravvicinato con la natura che ha trasformato una semplice giornata di svago in un dramma incredibile, ma anche in una storia di speranza e resilienza. Yassin Khalifa, 15 anni, ha affrontato il fulmine con coraggio e fortuna, scoprendo che anche nelle situazioni più estreme si può trovare un barlume di luce. La sua testimonianza ci ricorda l'importanza di apprezzare ogni istante e di credere nella forza del miracolo.

Un picnic con gli amici a Central Park si è trasformato in una notte in ospedale e in una storia che ha del miracoloso. Yassin Khalifa, uno studente liceale di 15 anni, sta recuperando al New York-PresbyterianWeill Cornell Medical Center dopo essere stato colpito da un fulmine giovedì scorso, durante i violenti temporali che hanno flagellato l’area di New York. In un’intervista esclusiva rilasciata a Eyewitness News, Yassin ha raccontato con luciditĂ e un pizzico di ironia la sua disavventura. Tutto è accaduto giovedì pomeriggio. Yassin si trovava con alcuni amici per un picnic vicino all’East Meadow di Central Park quando la tempesta è sopraggiunta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho ustioni di secondo grado ma nessun danno ai nervi, sono felice”: 15enne viene colpito da un fulmine a Central Park e si sopravvive per miracolo alla scarica

