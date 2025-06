Ho guardato una partita del Mondiale dalla Body cam dell' arbitro e ho scoperto cose mai viste prima

Guardando la partita dalla prospettiva estrema della body cam dell’arbitro, ho scoperto dettagli incredibili e mai visti prima. Cole Palmer si muove con agilità, Caicedo si gira di spalle e rischia di essere travolto, mentre Neto attende in agguato. Ogni secondo si trasforma in un racconto incredibile di passione e adrenalina. È un’esperienza che cambia il modo di vivere il calcio: nulla sarà più come prima.

Cole Palmer è proprio lì, davanti a me, passa la palla a Caicedo che, se solo si girasse a destra, mi verrebbe letteralmente addosso, invece sterza dall'altra parte e in una frazione di secondo imbuca il pallone in verticale per Neto, che sta ormai entrando in area di rigore. I decibel si alzano perché l'occasione è buona, lui dribbla verso l'interno schivando il difensore, sinistro sul primo palo e. gol! Il boato dello stadio, Neto che esulta insieme ai compagni di squadra e l'occhio che va a cercare l'orologio per annotare il minuto del gol. Quel gol l'ho visto dal campo, da una prospettiva unica e fantastica, perché quell'azione l'ho seguita con gli occhi dell'arbitro.

