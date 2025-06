Highlights Gol Juve Wydad LIVE | le immagini del match – VIDEO

Vivi l'emozione del match tra Juventus e Wydad in diretta dallo Stadio Lincoln Financial Field di Philadelphia, nel cuore del Mondiale per Club 2025. Le immagini salienti e i gol più emozionanti ti aspettano in un video ricco di adrenalina e passione bianconera. La Juve punta a chiudere il discorso qualificazione dopo l’esordio vittorioso, ma ogni momento può riservare sorprese. Non perdere gli highlights di questa sfida imperdibile!

Highlights Gol Juve Wydad in diretta dallo Stadio Lincoln Financial Field di Philadelphia. Le immagini salienti del match del Mondiale per Club 2025. La Juve affronta il Wydad Casablanca, con il match in programma domenica 22 giugno alle ore 18.00 allo Stadio Lincoln Financial Field di Philadelphia. Bianconeri che vogliono chiudere il discorso qualificazione agli ottavi del Mondiale per Club dopo l’esordio vincente con l’Al Ain. Qui trovate gli highlights e i gol d i JUVE WYDAD LIVE 1? FISCHIO D’INIZIO – Cominciata Juve Wydad. IN AGGIORNAMENTO .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Highlights Gol Juve Wydad LIVE: le immagini del match – VIDEO

