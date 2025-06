Hideo Kojima elogia la nuova serie di Gundam | Non mi aspettavo questo cliffhanger epocale wow!

Hideo Kojima, celebre maestro del videogioco, si è lasciato incantare dalla serie Gundam GQuuuuuuX, definendo il penultimo episodio un vero capolavoro. La narrazione avvincente, le scelte morali intense e i sorprendenti ritorni hanno conquistato anche i critici più esigenti, lasciando il pubblico senza fiato. Un vero esempio di come il mondo degli anime possa ispirare anche i grandi del gaming. La serie sta dimostrando di essere molto più di una semplice animazione...

Il penultimo episodio di Gundam GQuuuuuuX ha entusiasmato critica e pubblico in modo unanime e tra questi fan si annovera anche il celebre Hideo Kojima, affascinato dalla serie. Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX sta lasciando il segno con una narrazione intricata e visivamente potente. Il penultimo episodio ha colpito anche Hideo Kojima, che ha espresso il suo entusiasmo sui social. Con un ritorno sorprendente di un mobile suit e scelte morali estreme, il finale si prepara a chiudere un racconto audace e carico di significati esistenziali e politici. Gundam GQuuuuuuX: una serie approvata anche da Kojima Se Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX è stato un salto nel vuoto per i fan storici della saga, ora sta planando verso il suo epilogo in grande stile - e tra i più colpiti .

