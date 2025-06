Herzog ' non è finita i prossimi giorni saranno delicati'

In un momento cruciale per Israele, il presidente Isaac Herzog avverte: "La campagna non è finita" e i prossimi giorni si preannunciano delicati e complessi. La recente dichiarazione di Donald Trump contro l'Iran, definita storica, sottolinea la forte alleanza tra Stati Uniti e Israele. In questo scenario, Herzog invita gli israeliani a restare vigili e a seguire le istruzioni dei funzionari, perché la stabilità del paese dipende dalla coesione e dalla preparazione di tutti.

"La campagna non è finita: i prossimi giorni potrebbero essere delicati, complessi e impegnativi". Lo sottolinea il presidente di Israele, Isaac Herzog, definendo "storico" l'attacco di Donald Trump all' Iran. Lo riporta la Bbc. Le parole del presidente americano dimostrano la "profonda e coraggiosa alleanza" tra Stati Uniti e Israele, ha aggiunto Herzog, invitando poi gli israeliani a continuare a seguire le istruzioni salvavita dei funzionari.

