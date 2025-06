Hermoso di rientro la Roma riflette | risorsa per Gasperini?

Una sfida entusiasmante e complessa, ma anche ricca di opportunità per la Roma. Con la sua esperienza e il suo stile di gioco innovativo, Gasperini rappresenta una risorsa preziosa per guidare i giallorossi verso obiettivi ambiziosi. La prossima estate sarà decisiva: il club deve rinforzarsi e mettere le basi per un futuro competitivo. La strada verso la Champions League inizia ora, e tutto è nelle mani del nuovo tecnico.

L'estate appena cominciata sarà estremamente delicata per la Roma, chiamata a rinforzare la sua rosa. Già, perché nella prossima stagione i giallorossi tenteranno di strappare il pass per la Champions League, che manca dal 2019. Per raggiungere tale traguardo, i Friedkin hanno deciso di affidarsi a Gian Piero Gasperini, artefice del capolavoro Atalanta negli ultimi 9 anni. Il coach di Grugliasco è consapevole di trovarsi di fronte ad un'avventura stimolante e piena di insidie. I capitolini dovranno cercare di costruire un organico di alto profilo, acquistando calciatori già pronti per la titolarità e non solo.

La Roma rivoluziona la difesa, Hermoso di rientro: con Gasperini il rilancio? - La Roma è pronta a scrivere il capitolo successivo della sua storia! Con l'arrivo di Mario Hermoso e l'astuzia di Gasperini, la difesa giallorossa si trasforma in un muro impenetrabile.

