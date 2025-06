Hegseth | attaccare gli Usa? pessima idea

In un contesto globale sempre più teso, le parole del segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth risuonano chiare: attaccare gli USA sarebbe una pessima scelta per l'Iran e i suoi alleati. Con l’operazione "Martello di Mezzanotte", gli Stati Uniti hanno mirato a neutralizzare le capacità nucleari dell’Iran, dimostrando che la deterrenza rimane la prima linea di difesa. Ma qual è il vero impatto di questa strategia sulla stabilità internazionale?

15.10 "Tentare di attaccare le forze americane sarebbe una pessima idea perl'Iran e e per i suoi proxy".Così il segretario alla Difesa Usa Pete Hegseth in un briefing al Pentagono.I raid della notte dovevano "compromettere e distruggere le capacità nucleari dell'Iran". L'operazione si chiama"martello di mezzanotte" ha detto Hegseth."Le ambizioni nucleari dell'Iran sono state annientate.L'ordine che abbiamo ricevuto dal comandante in capo era mirato, potente e chiaro.Il presidente Trump vuole la pace e l'Iran dovrebbe seguirlo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it