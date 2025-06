Hegseth Trump ha informato il Congresso dopo il decollo dei B-2

Il capitano del Pentagono, Pete Hegseth, ha rivelato che Donald Trump ha informato il Congresso dell’attacco all’Iran appena gli aerei sono decollati in sicurezza, rispettando le disposizioni del 'War Powers Act'. Questa tempestiva comunicazione sottolinea l’importanza della trasparenza nelle decisioni militari e apre un dibattito sulla gestione delle operazioni di guerra. È un episodio che mette in evidenza l’equilibrio tra potere esecutivo e controllo legislativo in tempi di crisi.

Donald Trump ha informato il Congresso dell'attacco all'Iran immediatamente "dopo che gli aerei erano decollati in sicurezza". Lo ha detto il capo del Pentagono, Pete Hegseth, precisando che questo è in linea con il 'War Powers Act'.

Iran, i dem Usa evocano l'impeachment per Trump: "Quell'attacco è incostituzionale" | Il capo del Pentagono: "Congresso informato dopo il decollo degli aerei" - Tensione alle stelle tra Iran e USA: i democratici accusano Trump di aver autorizzato un attacco controverso senza coinvolgere il Congresso, alimentando il timore di un’escalation militare disastrosa in Medio Oriente.

Hegseth: 'Iran ascolti gli avvertimenti di Trump'. Come è avvenuto 'Midnight hammer', l'attacco Usa in Iran - Fra i presenti il direttore della Cia John Ratcliffe, il segretario di stato Marco Rubio, hanno seguito insieme ad altri funzionari della Casa Bianca gli attacchi all'Iran dalla Situation Room. Come scrive ansa.it