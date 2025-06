Hegseth l' operazione non mirava al cambio di regime in Iran

Il recente intervento del Pentagono chiarisce le vere intenzioni dietro l'operazione contro l'Iran, smentendo ogni ipotesi di cambio di regime. Pete Hegseth ha sottolineato che l'obiettivo non era destabilizzare Teheran, ma rafforzare la posizione degli Stati Uniti nella regione. L'avvertimento di Trump, letto dal capo del Pentagono, invita l'Iran a riflettere attentamente prima di rispondere, poiché qualsiasi rappresaglia potrebbe scatenare una risposta militare devastante.

"L'operazione contro l'Iran non mirava al cambio di regime". Lo ha detto il capo del Pentagono, Pete Hegseth, in una conferenza stampa. " L'Iran sia intelligente e ascolti le parole di Trump ", ha aggiunto, leggendo l'avvertimento del presidente su Truth che qualsiasi rappresaglia da parte di Teheran scatenerà "una forza maggiore" da parte degli Stati Uniti.

“Israele pronto a lanciare operazione contro l’Iran”. Usa in allerta: via personale da ambasciate - La tensione tra Israele e Iran si intensifica, con fonti affidabili che segnalano la prontezza di Israele a lanciare un'operazione militare contro Teheran.

