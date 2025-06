Hegseth abbiamo devastato il programma nucleare dell' Iran

In un'eloquente dichiarazione, il capo del Pentagono Pete Hegseth annuncia con orgoglio: "Abbiamo devastato il programma nucleare iraniano". Con parole che sottolineano la precisione e il successo dell'operazione, Hegseth assicura che nessun civile o truppa iraniana è stato colpito. Un messaggio di forza e determinazione che segna un punto cruciale nelle relazioni internazionali, lasciando presagire nuovi sviluppi sul fronte globale.

"Abbiamo devastato il programma nucleare iraniano". Lo ha detto il capo del Pentagono, Pete Hegseth, in una conferenza stampa precisando che l'attacco Usa "non ha preso di mira civili o truppe iraniani". "E' stato un successo schiacciante", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Hegseth, abbiamo devastato il programma nucleare dell'Iran

