Hawkeye | un aggiornamento sul futuro di Jermey Renner dopo il suo rifiuto per la seconda stagione

Dopo il sorprendente rifiuto di Jeremy Renner di tornare nei panni di Hawkeye per la seconda stagione, i fan si interrogano sul destino del personaggio e sulle future strategie dei Marvel Studios. Le voci di un possibile cambiamento o di nuovi accordi si fanno sempre più insistenti, alimentando speranze e speculazioni. Ma qual è davvero lo stato attuale delle trattative? Scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti sul futuro dell’amato arciere.

In seguito alle indiscrezioni secondo cui la star di Avengers: Endgame, Jeremy Renner, avrebbe rifiutato la seconda stagione di Hawkeye a causa di un’offerta irrisoria da parte dei Marvel Studios, abbiamo un importante aggiornamento sulla situazione attuale tra le due parti. Da tempo circolano voci sui piani per una seconda stagione di Hawkeye, con una storia fortemente ispirata a The Raid. In questa, Clint Barton e Kate Bishop si confronteranno con Barney Barton, alias Trickshot. Con grande sorpresa dei fan, Jeremy Renner  ha scartato l’idea di un’altra stagione dopo aver rivelato che i Marvel Studios gli hanno offerto metĂ di quanto guadagnato per la prima stagione (per quelle che sarebbero state lunghe riprese di 9 mesi). 🔗 Leggi su Cinefilos.it

