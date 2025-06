Harry potter | prime reazioni di jk rowling alla serie hbo episodica

J.K. Rowling, autrice di Harry Potter, ha espresso un entusiasmo misurato ma positivo per i primi episodi della nuova serie HBO dedicata al magico mondo. Le sue parole, definite “così, così, così entusiasta”, suscitano curiosità e aspettative tra i fan, segnando un momento cruciale nel reboot del franchise. Dopo numerose speculazioni sul suo coinvolgimento, Rowling ha recentemente dichiarato che...

J.K. Rowling conferma il suo entusiasmo per la nuova serie TV di Harry Potter. La celebre autrice J.K. Rowling ha recentemente espresso il suo parere sui primi due episodi della prossima serie televisiva dedicata a Harry Potter, trasmessa su HBO. La sua opinione, definita come “così, così, così entusiasta”, rappresenta un segnale importante in vista dell’atteso reboot del franchise. Dopo molte speculazioni sul suo coinvolgimento, Rowling ha chiarito di aver avuto un ruolo di supervisione e collaborazione con autori di grande talento, senza essere direttamente impegnata nella scrittura delle sceneggiature. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it