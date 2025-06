Harry Potter | Le prime reazioni di JK Rowling agli episodi 1 e 2 della serie HBO

Dopo l’atteso annuncio del reboot di Harry Potter su HBO, i fan si chiedevano con ansia come avrebbe reagito J.K. Rowling. L’autrice, rompendo il silenzio, si è detta “così, così, così entusiasta” dei primi due episodi, dopo aver letto le sceneggiature. La sua approvazione ufficiale ha sorpreso molti, dissipando i dubbi e alimentando l’entusiasmo per questa nuova avventura televisiva nel mondo magico. Ma cosa significa tutto ciò per il futuro della saga?

J.K. Rowling rompe il silenzio e si dice "così, così, così entusiasta" per i primi due episodi della prossima serie TV di Harry Potter su HBO. La rivelazione arriva direttamente dall'autrice, che ha letto le sceneggiature e ha espresso il suo pieno appoggio allo show, smentendo le precedenti speculazioni sul suo disinteresse. Dopo l'annuncio del reboot di Harry Potter da parte di HBO, una delle domande più frequenti tra i fan era il grado di coinvolgimento di J.K. Rowling nel progetto. L'autrice ha chiarito di non aver scritto direttamente le sceneggiature per la serie, ma ha confermato di aver "lavorato a stretto contatto con autori di grande talento" per dare vita alla visione del mondo magico.

