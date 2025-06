Harley Zuriatti è morta la concorrente di Affari Tuoi aveva 29 anni | il ricordo di Amadeus sui social

La triste notizia della scomparsa di Harley Zuriatti, giovane concorrente di Affari Tuoi, ha commosso il pubblico. A soli 29 anni, Harley aveva condiviso con coraggio la sua battaglia contro il tumore all’utero, lasciando un segno indelebile nel cuore di molti. Amadeus, affranto, ha dedicato un toccante messaggio sui social, ricordando il suo spirito e la sua forza. La sua storia ci insegna quanto sia importante valorizzare ogni istante di vita.

La concorrente di Affari Tuoi Harley Zuriatti è morta a causa di un tumore. Tutti la ricordano per aver raccontato in tv la sua malattia. Il messaggio di Amadeus. Harley Zuriatti aveva 29 anni e nel 2024 ha partecipato al celebre programma dei pacchi, che all'epoca era condotto ancora da Amadeus. La giovane aveva molto colpito il pubblico del programma dopo aver parlato del tumore all'utero che stava affrontando. Il conduttore, che ora ha cambiato emittente, le ha dedicato un ricordo sui social.

Morte Harley Zuriatti, toccante reazione di Amadeus: spiazza Stefano De Martino - Il mondo dello spettacolo è rimasto sconvolto dalla triste perdita di Harley Zuriatti, giovane e coraggiosa protagonista di Affari Tuoi.

"Un abbraccio che non dimenticherò" – Amadeus saluta Harley Zuriatti Harley Zuriatti aveva solo 29 anni, ma la sua forza, il suo sorriso e la sua dolcezza avevano colpito milioni di italiani. Partecipò ad Affari Tuoi nel 2024, durante la conduzione di Amadeu

