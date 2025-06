Hailey Bieber senza fede al dito | l’indiscrezione sul divorzio da Justin

Le indiscrezioni sul possibile divorzio tra Hailey Bieber e Justin Bieber si fanno sempre più insistenti, alimentate da un dettaglio che ha sorpreso i fan: l’assenza dell’anello al dito di Hailey. Dopo aver smentito in passato le tensioni, ora le voci sembrano aumentare, lasciando tutti a chiedersi cosa stia realmente succedendo tra la coppia. Ma cosa significa questa novità? Scopriamolo insieme.

Hailey Bieber sorpresa senza l’anello al dito: è questa l’indiscrezione che giunge dall’America e che alimenta le voci legate al divorzio da Justin Bieber. Un “rumor” sempre più insistente, anche se la coppia aveva già smentito con un’uscita pubblica i presunti dissidi. Ma ora sono tornati, e sono sempre più insistenti: cosa sta succedendo? Hailey Bieber toglie l’anello: le voci di divorzio. Non si placano le voci di divorzio tra Hailey e Justin Bieber: la modella è stata avvistata senza fede nuziale in quel di New York, come riporta TMZ, non una, ma ben due volte, ovvero prima a una colazione nel West Village e poi durante una serata glamour nell’Upper East Side con Camila Morrone e Suki Waterhouse. 🔗 Leggi su Dilei.it