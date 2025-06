Ha nominato tre successori Il figlio Mojtaba non è nella lista

In un momento di crescente tensione e incertezza, l’ayatollah Ali Khamenei si prepara a delineare il suo futuro politico con attenzione meticolosa. Mentre il figlio Mojtaba resta fuori dalla lista dei successori, il suo nome non figura tra le tre scelte principali, secondo il New York Times. Un gesto che solleva interrogativi sul suo ruolo e sul futuro della guida iraniana, lasciando il mondo ad attendere con ansia sviluppi cruciali. L’unico rischio che Khamenei non corre è quello...

Costretto in un bunker e con la morsa che si stringe attorno a lui, l’ayatollah Ali Khamenei avrebbe nominato tre potenziali successori, tra i quali non figurerebbe il figlio Mojtaba, oltre a un lungo elenco di militari da promuovere in caso venissero uccisi altri comandanti. È quanto scrive il New York Times, citando fonti della sicurezza di Teheran in anonimato: secondo il quotidiano americano l’unico rischio che Khamenei non corre è quello della sollevazione interna, perché l’attacco di Israele "ha fatto serrare i ranghi e unito le varie frange della politica" iraniana.?Khamenei "è in un bunker, isolato da ogni tipo di mezzo di comunicazione tracciabile, passa le direttive a un consigliere fidato", scrive il Nyt confermando indiscrezioni emerse nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ha nominato tre successori. Il figlio Mojtaba non è nella lista

