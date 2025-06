Gyokeres Juve svolta nella corsa al bomber dello Sporting Lisbona | è ormai promesso sposo di quel club! La rivelazione

La Juventus fa un passo deciso verso il calciomercato estivo, concentrandosi su Viktor Gyokeres, l’attaccante dello Sporting Lisbona. Dopo settimane di trattative e voci di mercato, sembra che il bomber svedese sia ormai promesso sposo del club bianconero, pronto a lasciare Lisbona e a entrare a far parte della nuova avventura torinese. Una svolta che potrebbe rivoluzionare la strategia offensiva della Vecchia Signora, aprendo nuove prospettive per la stagione.

Ci sono novità importanti per quanto riguarda il futuro di Viktor Gyokeres, attaccante accostato con grande insistenza in queste ultimissime settimane al calciomercato Juve e non solo. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport lo svedese ormai in rottura totale con lo Sporting Lisbona sarebbe promesso sposo dell' Arsenal. Niente da fare dunque, come sembra, per la Vecchia Signora.

Gyokeres Juve, svolta nella corsa al bomber dello Sporting: quel club è pronto a sborsare 65 milioni di euro! Ultimissime - La Juventus accelera nella corsa a Viktor Gyokeres, il bomber dello Sporting Lisbona. Secondo le ultime indiscrezioni, il club portoghese sarebbe disposto a cedere l'attaccante a fine stagione per circa 65 milioni di euro, aprendo nuovi scenari di mercato e creando un'avvincente sfida per la conquista del talentuoso attaccante.

Gyokeres Juve: una pretendente fa marcia indietro nella corsa allo svedese? Annuncio che non lascia dubbi e cambia le carte in tavola! - Il mercato si infiamma con il dietrofront del Barcellona su Viktor Gyokeres, un attaccante che la Juve osserva con interesse.

Juve, parte la caccia a Gyokeres: è la prima alternativa a Osimhen La Signora si vuole regalare un grande bomber con i soldi della Champions. Alla Continassa, forti degli almeno 60 milioni di premi Uefa garantiti, iniziano la fase 2 della "caccia"

